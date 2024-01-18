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النزاهة النيابية:سراق المال العام يتمتعون بحصانة حكومية إطارية
صندوق النقد الدولي يرحب بانضمام العراق إلى برنامج غير تمويلي لدعم الإصلاحات الاقتصادية
السوداني:بعد “اعتداء “القوات الأمريكية على الحشد لن نبقي قواتهم في العراق
اعتقال ضابط برتبة فريق بحوزته هويات مزورة
الأسطوانة المشروخة..السوداني: العراق ليس بحاجة للقوات الأجنبية
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إسرائيل تعتقل (51) فلسطينيا في الضفة الغربية
الشرطة البريطانية “تنظر” في فتح تحقيق بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
القيادة الوسطى الأمريكية:الحوثيين أصابوا سفينة تمتلكها شركة أمريكية
الصين تؤكد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء الصراع
نتانياهو:لا محكمة العدل الدولية ولا الأمم المتحدة توقف حربنا ضد غزة وأهلها
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صندوق النقد الدولي يرحب بانضمام العراق إلى برنامج غير تمويلي لدعم الإصلاحات الاقتصادية
اليوم..سعر صرف الدولار =152750 ديناراً
ماكرون للسوداني: سننفذ عقود تسليح الجيش العراقي وتوسعة الشراكة في المجال النفطي
العراق يوافق على الانضمام الى تحالف حماية المصادر المائية
المالية النيابية:الحكومة ستتمكن من دفع رواتب الموظفين إذا وصل سعر برميل النفط إلى (60) دولاراً
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الأسطوانة المشروخة..السوداني: العراق ليس بحاجة للقوات الأجنبية
المالية النيابية:الحكومة ستتمكن من دفع رواتب الموظفين إذا وصل سعر برميل النفط إلى (60) دولاراً
الداخلية تستحدث منصب لم تألفه الوزارة منذ تأسيسها لصالح نجل السكرتير الشخصي للسوداني
خبير نفطي:حقل (القيارة) النفطي ” مغيب” لصالح جيوب حيتان الفساد
وزير الدفاع:نرفض العدوان الإيراني على العراق وبالإمكان تعليق الإتفاق الأمني معها
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- اذاعة INN