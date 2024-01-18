السوداني:بعد “اعتداء “القوات الأمريكية على الحشد لن نبقي قواتهم في العراق

السوداني:بعد “اعتداء “القوات الأمريكية على الحشد لن نبقي قواتهم في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني خلال الجلسة الحوارية في منتدى دافوس، الخميس، إن “مبررات وجود التحالف الدولي كانت لمواجهة داعش، واليوم التنظيم لا يمثل تهديدا للدولة العراقية”، مردفا بالقول: حاليا هناك مجاميع لداعش منفردة تختبأ بالكهوف والجبال والصحاري تطاردهم الاجهزة الامنية وتقتص منهم وأضاف أن جاهزية القوات المسلحة عامل استقرار للوضع في العراق من أجل ذلك بدأنا بتنفيذ التزام للحكومة بترتيب حوار انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد.وتابع السوداني بالقول: بعد الاعتداءات التي تحصل على قوات الحشد الشعبي فنحن سندخل بحوار لترتيب جدول لانتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، لافتا إلى أن هذا هو مطلب شعبي رسمي وجادون بهذا الأمر،وشدد على أن انتهاء مهام التحالف الدولي ضرورة لاستمرار العلاقات الطيبة بين العراق ودول التحالف.

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