السوداني:حزب الـ(pkk)التركي تنظيم محظور في العراق

السوداني:حزب الـ(pkk)التركي تنظيم محظور في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني في مقابلة صحفية مع الأناضول ،السبت، بشأن النية لتصنيف تنظيم “pkk” منظمة إرهابية وسبل مواجهتها وإمكانية مساعدة الجيش التركي في ذلك، أجاب : “بي كا كا” موجود من الثمانينيات وملابسات هذا الوجود معروفة، وأسباب التوتر والصرع أيضا معروفة، وهي قضية لم تشهد ما يكفي من الجهود لحلها جذريا”،واستدرك: “لكننا ننطلق من ثواب في التعامل مع “بي كا كا” أو أي جهة أخرى إن وجود عناصر هذا الحزب كان تحت عنوان لاجئين أفراد وهنا نحن إزاء محدد دستوري لا غبار عليه”،وتابع قائلا: “إذ أن دستورنا يمنع مزاولة أي نشاط عسكري مسلح يستهدف دول الجوار، انطلاقا من الأراضي العراقية، ولهذا ذهبنا في قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني إلى اعتبار منظمات هذا الحزب منظمات محظورة وفق القانون وأيضا عمدنا إلى إجراءات تنظيمية فيما يتعلق بمخيم مخمور، وعملية تسجيل وتحديث أسماء القاطنيين في المخيم”.وأكد أن “الأمر سيكون نفسه مع أي منظمة أو حزب يستهدف أيا من دول الجوار وليس فقط تركيا”.وقال رئيس وزراء العراق: “من المهم أن نعلم حقيقة أن ترك المشاكل القديمة لتتفاقم هو أمر ليس في مصلحة، كما أن السماح بحركة عناصر مسلحين يهددون استقرار المنطقة، أيضا ليس بصالح الجميع”.وشدد على أن “المنطقة تحتاج إلى استقرار لتتجاوز تحدياتها الاقتصادية والسياسية وباقي المشاكل المتجذرة”.يذكر أن منظمة “بي كا كا” ، تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تحتل 515 من القرى الكردية، بحسب ما أورده بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني.وتشن المنظمة الانفصالية من تلك المناطق هجمات بين فترة وأخرى على القوات العراقية، إضافة إلى هجمات أخرى داخل الأراضي التركية.

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