السوداني:حكومتنا الإطارية تحترم حقوق الإنسان!

السوداني:حكومتنا الإطارية تحترم حقوق الإنسان!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان  ،اليوم السبت، إن “رئيس مجلس الوزراء التقى صباح اليوم الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، على هامش مشاركة سيادته بمؤتمر ميونخ للأمن 2024”.وبين، أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث جهود المنظمة إزاء ما يحدث في غزّة من عمليات قتل وحصار ظالم للشعب الفلسطيني الأعزل، وأهمية تعضيد الجهود الدولية لإيقاف العدوان الوحشي الذي تسبب بعشرات الآلاف من الضحايا، غالبيتهم من الأطفال والنساء”.ووفقا للبيان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن “الحكومة، منذ بداية تشكيلها، حرصت على إيلاء ملف حقوق الإنسان في العراق الأهمية اللازمة ، وتم تضمينه بمنهاجها الوزاري وعلى وفق ما جاء في الدستور”.واشار السوداني الى “قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بهذا الملف، لاسيما في السجون والمواقف، وتنظيم آلية لتلقى الشكاوى والمعالجة السريعة لها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، فضلاً عن المضي بتعديل أو تشريع قوانين جديدة تعزز الحريات العامة وتدعم ملف حقوق الإنسان”.يذكر ان الإنسان العراقي في ظل الحكومة الإطارية لا كرامة ولا حقوق له بوجود الميليشيات الإطارية الحشدوية وناحية جرف الصخر شاخصة منذ 2014 لم يرجع سكانها الى مناطقهم لانها اصبحت خارج السيادة العراقية وامرها بيد الحرس الثوري والميليشيات الولائية الحشدوية مما يكشف زيف ادعاءات السوداني وغيره عن حقوق الإنسان العراقي.

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