السوداني:حكومتي أجرت إصلاحات مهمة لخفض النفقات والهدر المالي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاربعاء، أن اعتماد الموازنة الثلاثية أسهم في تحقيق استقرار واضح بالإنفاق العام وضمان تمويل المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت مؤشرات متعددة سيتم اعتمادها عند إعداد موازنة عام 2026.وقال السوداني، خلال لقاء متلفز،إن التوجه الحكومي لا يميل إلى الاستمرار بالموازنات الثلاثية مستقبلاً، موضحاً أن موازنة العراق كانت تبلغ 24 مليار دولار فقط عام 2004، مقارنة بالسنوات اللاحقة.وبيّن أن عدد الموظفين في الدولة بلغ خلال عام 2025 نحو 4 ملايين و550 ألف موظف، فيما وصل عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى مليونين و960 ألفاً، لافتاً إلى أن 43 مليون مواطن يستفيدون حالياً من البطاقة التموينية.وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تمكنت من حذف 4 ملايين و500 ألف اسم غير مستحق من البطاقة التموينية، في إطار إصلاحات تستهدف ترشيد الإنفاق، مشيراً إلى أن أكثر من 22 تريليون دينار تُصرف سنوياً على إنتاج الطاقة الكهربائية.وأضاف أن تخصيصات الحماية الاجتماعية بلغت 6 تريليونات دينار سنوياً، فيما خُصص نحو 12 تريليون دينار للمشاريع الخدمية ضمن الموازنة السنوية، مؤكدا أن الحكومة أجرت إصلاحات مهمة لخفض النفقات والهدر المالي.وأشار السوداني إلى أن مراجعة عقود الكهرباء السابقة أسهمت في خفض الكلف بنسبة 43%، مبيناً أن بعض الجهات ترفض التنظيم المؤسسي لأنها تستفيد من الفوضى.وفي الشأن المالي، أكد رئيس الوزراء تطبيق نظام الإسيكودا بشكل واضح، ما عزز السيطرة على المنافذ الحدودية والكمارك، إلى جانب إعادة تفعيل النظام الضريبي بطريقة لا تلحق ضررا بالمواطنين، لافتا إلى أنه لا توجد دولة في العالم اليوم من دون ديون داخلية أو خارجية.

