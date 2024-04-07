السوداني:حكومتي أكملت متطلبات العمل الدستوري في مؤسسات الدولة

السوداني:حكومتي أكملت متطلبات العمل الدستوري في مؤسسات الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ابرز برامج المنظمة الدولية في العراق.وقال بيان لرئاسة الوزراء ، ان “السوداني استقبل بلاسخارت وبحث معها العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، وأبرز الملفات والبرامج التي تعمل فيها المنظمة الأممية على دعم العراق وفي مختلف المجالات”.واضاف، ان “السوداني اكد استكمال العراق الكثير من متطلبات التحول واكتمال مؤسساته الدستورية، وهو ما وثقت له التقارير الأممية الأخيرة”.

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