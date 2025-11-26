السوداني:حكومتي الثانية تضم جميع المكونات العراقية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، مع رئيس الجبهة التركمانية محمد سمعان آغا، تشكيل الحكومة وضمان حقوق المكوّن التركماني.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجبهة التركمانية في بيان ، إن ” رئيس الجبهة التركمانية التقى في بغداد، رئيس مجلس الوزراء وذلك في اجتماع مهم تناول أبرز الملفات السياسية المطروحة على الساحة الوطنية”.واضاف “حيث شهد اللقاء مناقشة مسار تشكيل الحكومة المقبلة ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلى جانب التأكيد على ضرورة ضمان حقوق المكوّن التركماني وتمثيله العادل في التشكيلة الحكومية المرتقبة بما يعكس حجمه الوطني ودوره السياسي”.وأكد السيد آغا، بحسب البيان “أهمية أن ينال التركمان استحقاقهم الكامل ضمن الخارطة السياسية الجديدة”.فيما شدد السوداني على “التزامه بتشكيل حكومة شاملة تمثّل جميع مكونات الشعب العراقي من دون استثناء”.يشار الى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة الحوارات السياسية المستمرة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتشكيل الحكومة الجديدة.

