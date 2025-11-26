السوداني:حكومتي الثانية تضم جميع المكونات العراقية

آخر تحديث:
- سياسية
خبير قانوني:إشكال قانوني ودستوري بآلية المصادقة على نتائج الانتخابات
سوالف..السوداني:حكومتي تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الكهرباء
مصدر سياسي:على القضاء مراقبة قرارات حكومة تصريف الأعمال
مصدر إطاري:سافايا ليس والياً على العراق والإمام الغائب من سيشكل الحكومة!!
وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر تشرين الأول الماضي
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وكالة فيتش:العراق أمام مخاطر اقتصادية كبيرة جداً بسبب الفشل والفساد
اليوم..اسعار صرف الدولار=143250 ديناراً
وزير التخطيط:عدد سكان العراق أكثر من ( 45) مليون نسمة
- رياضية
الفيفا:المنتخب العراقي ضمن الوعاء الرابع للقرعة النهائية الخاصة بكأس العالم 2026
وزارة الشباب والرياضة تبحث مع مؤسسة ريال مدريد تطوير المواهب العراقية
فريق أربيل هيمن على صدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم..المواجهة بين فريق أمانة بغداد والطلبة على ملعب الشعب الدولي
مفتن المعاقب أمريكيا خارج إدارة الأولمبية
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
العيداني يطمح أن يكون هو رئيس الحكومة المقبلة حتى ولا دينار يبقى في الخزينة
وزارة المالية بشأن فضيحة اختفاء(2.5) تريليون ديناراً من صندوق الرعاية الاجتماعية..وزير العمل يصرف مبالغ خارج الضوابط
الميليشياوي وزير العمل يسرق (2.5) تريليون ديناراً من صندوق الرعاية الاجتماعية
خبير اقتصادي:”اختفاء” (47) مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024
النزاهة: إطلاق سراح (9.275) سارقا للمال العام لشمولهم بقانون العفو العام!
