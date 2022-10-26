السوداني:حكومتي حزبية 100%

السوداني:حكومتي حزبية 100%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال أحد العاملين في مكتب السوداني ان الاخير: “يعرف بان هذه الحكومة هي فرصته الأخيرة وأن فشلها سيكون بمثابة نهاية حياته السياسية، لذا يريد كابينة حزبية 100‌%”.

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