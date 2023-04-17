السوداني:حكومتي مهتمة بالعلاقات المتميزة مع اليابان

السوداني:حكومتي مهتمة بالعلاقات المتميزة مع اليابان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، يرافقه المدير المفوض لشركة “تويوتا” في العراق يوتاكي ايزاكي، ورئيس شركة “سوميتومو” في الشرق الأوسط هاجيمي موري.وبحسب بيان لمكتب السوداني ، “جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على الصعد الاقتصادية والتنموية كافة”.وأكد السوداني، “اهتمام الحكومة بالعلاقات المتميزة بين العراق واليابان، والتوجه نحو الإفادة من خبرات الشركات اليابانية وممارساتها بمجال تطوير البُنى التحتية في العراق، وتوسعة رقعة الخدمات المقدّمة للمواطنين وتطويرها”.وأعرب عن “تطلع العراق إلى تعزيز تجربة التدريب والتأهيل للقطاعات العراقية، بالتعاون مع المؤسسات والشركات اليابانية من أجل اكتساب الخبرة، وفتح فرص الاستثمار أمامها”.وأوضح، أن “البرنامج الحكومي يعوّل على دور القطّاع الخاص ودعمه من أجل تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص العمل، وأن الشراكة مع الجهات اليابانية، ستكون ركناً إيجابياً في تحقيق هذه التطلّعات”.من جانبه، أكد السفير الياباني “رغبة بلاده، والمؤسسات الصناعية والاقتصادية الكبرى فيها، في تعزيز التعاون المشترك وتوسعة التبادل مع العراق في مختلف المجالات”.

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