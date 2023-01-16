السوداني:رفض خطاب التطرّف يمحو الإرهاب

السوداني:رفض خطاب التطرّف يمحو الإرهاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبد السلام والوفد المرافق له.وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه “جرى خلال اللقاء استعراض أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات الإسلامية، وسبل تجاوزها عبر التكاتف والتواصل”.وأكد السوداني، أن “العراقيين تمكنوا عبر الوحدة والتآزر من التغلب على هجمة داعش وما مثّلته من تهديد وهمجية”، مضيفاً أن “استنكار خطاب التطرّف وعزله وإدانته من كل الهيئات والمؤسسات الفكرية والثقافية، سيسهم حتماً في محو آثار الإرهاب وإنهاء وجوده”.

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