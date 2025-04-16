السوداني:سعادتي بتمرير قانون الحشد الشعبي الجديد و(أحمد الشرع) مرحب به في بغداد

السوداني:سعادتي بتمرير قانون الحشد الشعبي الجديد و(أحمد الشرع) مرحب به في بغداد
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء الإطاري محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على المضي في تشريع قانون  الحشد الشعبي، وكذلك تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.وقال السوداني خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى السليمانية الدولي بنسخته التاسعة، إن قانون الحشد يتعلق بمؤسسة أمنية مهمة قدمت الكثير من التضحيات، وهي جزء أساسي من منظومة الدفاع في البلاد ومحور المقاومة.وأوضح أن هذه الحكومة نستطيع ان ندعي انها عملت بكل ثقة في تنظيم المؤسسات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة.ولفت السوداني الى أن مشروع قانون الحشد ينظم الهيكلية ويوضح المهام والأهداف ويرسم التشكيلات لهذه المؤسسة الامنية.وعن تواجد التحالف الدولي في العراق قال السوداني، إن “وجود الأصدقاء في التحالف الدولي وهو ضمن نطاق الاستشارة!!، و علاقتنا مع التحالف هذا كانت ضمن البرنامج الحكومي التي اتفقت عليه القوى السياسية”.وأشار إلى أن العراق في 2023 و 2024 ليس العراق في 2014، وقد ان الاوان ان ننظم العلاقة مع وجود 86 دولة في العراق ضمن التحالف الدولي”. كما  أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان الرئيس السوري احمد الشرع سيحضر القمة العربية التي من المقرر انعقادها في العاصمة بغداد الشهر المقبل.وقال السوداني خلال استضافته في جلسة حوارية على هامش انعقاد ملتقى السليمانية بنسخته التاسعة، ان “الشرع مرحب به في حضور القمة العربية في بغداد، وقد وجهت له دعوة رسمية بهذا الصدد”.

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