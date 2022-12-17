السوداني:سـ”نقوم ” بإصلاحات اقتصادية وتنويع مصادر الدخل

السوداني:سـ”نقوم ” بإصلاحات اقتصادية وتنويع مصادر الدخل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحب السوداني بانعقاد المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب بدورته الثامنة والسبعين في رحاب مدينة بغداد، ومباركة الحكومة لأعمال المؤتمر المنعقد تحت عنوان “المجتمع المعلوماتي والتقنيات المتقدمة في الوطن العربي” الذي دعت له نقابة المهندسين العراقية واتحاد المهندسين العرب.وقال السوداني خلال الكلمة، “تعمل حكومتنا على توفيرِ كلِّ ما يحققُ الاستثمارَ الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية عبر إصلاحاتٍ اقتصادية تركزُ على تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات أمام الخبرات والكفاءات، وتنويع مصادر الدخل لا يمكنُ أنْ يتحققَ دونَ شراكة واضحة وجادة مع القطاع الخاص”.وتابع لا يفوتني أن أبارك للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب بعقد اجتماع دورتهم 78 في العاصمة بغداد، المكان الذي أسس فيه هذا المجلس العريق، وأدعو أعضاء المجلس بأخذ قرار لإعادة مقر المجلس إلى مكان تأسيسه، لتحتضنه بغداد من جديد وسنوفر كل أشكال الدعم اللازم لذلك”.

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