السوداني:سنبقى نستورد الغاز حتى أن “توافق ” إيران على استثمار الغاز العراقي

السوداني:سنبقى نستورد الغاز حتى أن “توافق ” إيران على استثمار الغاز العراقي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإطاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن الحكومة قد أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة في العراق وجعلته من أبرز أولوياتها وأساساً لتطوير الاقتصاد وتنويعه، وتنمية باقي القطاعات الحيوية.وأوضح أنّ العراق يمتلك ثروة كبيرة من الغاز لكنه يحتاج إلى وقت لاستثماره بالشكل الأمثل، بعد أن تأخر في هذا الأمر لسنوات مضت وربما تطيل فترة استثماره ، مشيراً إلى أن الاتجاه لاستيراد الغاز التركمانستاني يأتي ضمن رؤية الحكومة وستراتيجيتها في تنويع مصادر استيراد الغاز، وكذلك تنويع مصادر الطاقة لضمان استمرارية عمل محطات توليد الكهرباء .من جانبه، نقل بابايف تحيات رئيس تركمانستان إلى رئيس مجلس الوزراء، وعبّر عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك، بين العراق وتركمانستان في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين، ويحقق مصالح شعبيهما، بحسب البيان.ووقع وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مذكرة تفاهم مع وزير الدولة التركمانستاني لشؤون الغاز، لتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *