السوداني:سنرد على استهداف حشد كتائب حزب الله

السوداني:سنرد على استهداف حشد كتائب حزب الله
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، اجتماعاً للقيادات الأمنية ,أصدر جملة توجيهات. ويأتي الاجتماع بعد ضربة جوية استهدفت، فجر اليوم، حشد كتائب حزب الله شمال بابل، وأدت إلى مقتل 22 عنصرا.  وقال مكتبه الاعلامي في بيان، إن السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً ضمّ عدداً من القيادات العسكرية والأمنية، مبينا أنه اطلع على مجمل التطورات الأمنية التي حصلت خلال الساعات الماضية، كما شهد الاجتماع بحث المعطيات الأمنية والتداعيات المتوقعة جرَّاء الأحداث في العراق والمنطقة. وبحسب البيان، فقد أصدر السوداني، خلال الاجتماع، جملة من التوجيهات والتوصيات إلى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية.

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