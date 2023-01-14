السوداني:سنستمر بتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية

السوداني:سنستمر بتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد السوداني، في مقابلة مع قناة “دويتشه فيله” الألمانية، على هامش زيارته إلى برلين، أن “بغداد تواصل مساعيها للتوسط بين السعودية وإيران”، مضيفا: “نجد تجاوباً من إيران والسعودية، ونحن مستمرون في هذه المحاولات وصولا إلى استئناف الاجتماعات في بغداد قريبا”.وتابع: “تقريب وجهات النظر بين إيران ودول المنطقة، ومنها السعودية، منهج اتبعته الحكومة العراقية ومستمرة فيه، وسيسهم في تخفيف حدّة التوترات بالمنطقة، بما ينعكس على أمن العراق والمنطقة”.وبين أن “أي اعتداء على أي جزء أو بقعة في العراق، مرفوض، سواء أكان من إيران أم تركيا”، مبينا أنه “واجهنا الاعتداءات الأخيرة التي حصلت في المناطق الحدودية بموقف رسمي رافض، وفي الوقت نفسه، كنا على درجة من الحرص على استمرار الحوار مع هذه الدول التي تربطنا معها علاقات متميزة ومصالح مشتركة”.وأكد السوداني أن “الحدود العراقية تحظى بتركيز الأجهزة الأمنية العراقية لمنع تسلل الإرهابيين بالدرجة الأساس، وتنامي نشاط المخدرات”، مشيرا إلى أن “العلاقات المتوازنة بين العراق ودول الجوار وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو النهج الأمثل لنا كحكومة”.

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