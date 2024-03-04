السوداني:سنعلن عن 11 مدينة سكنية جديدة في العراق

السوداني:سنعلن عن 11 مدينة سكنية جديدة في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين ، أن مدينة الغزلاني السكنية الجديدة في نينوى ستكون مثالية، وسنعلن عن 11 مدينة جديدة في العراق.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، إن  “رئيس مجلس الوزراء أطلق الأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مدينة الغزلاني السكنية الجديدة. في محافظة نينوى التي وصلها صباح اليوم الاثنين.”وتابع ، “خلال حفل إطلاق العمل، أن المدينة السكنية الجديدة، تشتمل على 28 ألف وحدة سكنية على مساحة 4800 دونم. وهي المدينة الثانية ضمن الوجبة الأولى المشتملة على خمس مُدن”، مشيراً إلى “الوجبة الثانية التي ستشتمل على 11 مدينة سكنية في بغداد والمحافظات.”واكد السوداني، ان “هناك حزمة من القرارات والإجراءات الإدارية والموافقات لتفكيك الاشتباك في القوانين وتهيئة الأراضي. قد جرى تنفيذها؛ من أجل الوصول إلى توقيع العقد ومنح الإجازة الاستثمارية للشركة الصينية وشركائها المنفذين للمشروع”.وأوضح السوداني أن “مدينة الغزلاني الجديدة ستكون مثالية؛ بحكم طبيعة التضاريس التي ستضفي عليها واقعاً جميلاً، وبمواصفات يستحقها أهل نينوى.كما بارك للحكومة المحلية مباشرتها بمهامها، مؤكداً أن نينوى تمثل فرصة لجميع أبناء العراق في النهوض الاقتصادي، وهو مقدمة لاستقرار العراق”.

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