السوداني:شمول أكثر من مليوني أسرة بإعانة الرعاية الاجتماعية

السوداني:شمول أكثر من مليوني أسرة بإعانة الرعاية الاجتماعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء الإطاري محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ.وأشار السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع  الإطاري وزير العمل والشؤون الاجتماعي أحمد الأسدي في مبنى الوزارة، إلى شمول 2,151,551 أسرة بإعانة الرعاية الاجتماعية، وهو أعلى معدل شمول في تاريخ وزارة العمل.وأجرى السوداني في وقت سابق من صباح اليوم، زيارة إلى مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن الأخير يتابع إجراءات الوزارة في تطبيق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي .

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