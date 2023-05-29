السوداني:طريق التنمية سيحقق قفزة مهمة على مستوى توطين الصناعات

السوداني:طريق التنمية سيحقق قفزة مهمة على مستوى توطين الصناعات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الأحد، على ضمان حقوق الدولة العراقية في مشروع “طريق التنمية” والمشاريع الملحقة به، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يتبنى العراق فيها مشروعاً تنموياً بهذا الحجم.وأكد السوداني خلال ترؤسه اجتماعاً خُصص لمتابعة مخرجات مؤتمر “طريق التنمية” الذي استضافته العاصمة بغداد يوم أمس، على أن هذا المشروع سيحقق “نقلة نوعية” في المجالات الاقتصادية للعراق ودول المنطقة، وجدية الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الكبير بأبعاده وطموحاته، بحسب بيان .ووجّه السوداني الوزارات والأجهزة المعنية بتوفير كل مقومات النجاح لمشروع طريق التنمية، مؤكداً أنه سيحقق قفزة مهمة على مستوى توطين الصناعات، عبر إنشاء المدينة الصناعية التي ستكون إحدى ركائز المشروع.وأشار إلى أهمية ضمان حقوق الدولة العراقية في جميع مفاصل المشروع ومشروعاته الجانبية والملحقة، مبيناً أنها المرة الأولى التي يتبنى فيها العراق مشروعاً تنموياً بهذا الحجم، ضمن إطار المصلحة المباشرة للشعب العراقي، كذلك مصالح الشعوب الشقيقة والصديقة في الجوار والمنطقة.

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