السوداني:عدم استهداف إيران الحبيبة استقراراً للمنطقة

السوداني:عدم استهداف إيران الحبيبة استقراراً للمنطقة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني في بيان،اليوم، أن “رئيس الوزراء استقبل عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي وهم مايكل بومغارتنر عن الحزب الجمهوري وآدم سميث، وجورج وايتسايدز، ووزلي بيل، وسارة جيكوبز عن الحزب الديمقراطي، حيث جرى التباحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات“.وأكد السوداني خلال اللقاء، “أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين”، مشيراً إلى “ترحيب الحكومة بكل مساعي تثبيت التهدئة في المنطقة وعدم استهداف إيران، ودعم العراق للقاءات والحوارات الرامية لإنهاء التوتر، وفرض الأمن والاستقرار“.وشدد على، أن “العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والإصلاحات والاستحقاقات، واهمها إجراء الانتخابات التشريعية التي ستؤكد التزام الشعب العراقي بجميع أطيافه بالمسار الديمقراطي“.من جانبهم أشار أعضاء الكونغرس الأمريكي، إلى “أهمية العلاقة مع العراق بوصفه شريكاً مهماً في الشرق الأوسط”.

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