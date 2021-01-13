السوداني:عدم محاسبة الحكومة لشركات الهاتف النقّال دفعها للتمادي

السوداني:عدم محاسبة الحكومة لشركات الهاتف النقّال دفعها للتمادي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد شياع السوداني، ان عدم محاسبة الحكومة لشركات الهاتف النقّال دفعها للتمادي، مبينا أن عملها في العراق هو الأسوأ عالمياً رغم آرتفاع تكاليفه.وقال السوداني في لقاء متلفز، اليوم أن “إلزام شركات الهاتف النقّال بتسديد ديونها للأعوام السابقة اسطوانه تتكرر بدون نتيجة حتى الآن”.واضاف، ان “مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات خالف الأمر الولائي القاضي بإيقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال، وكأنهم يمارسون عملهم كموظفين لدى تلك الشركات”.واوضح السوداني، أن “موازنات 2017 و 2018 و 2019 ألزمت شركات الهاتف النقّال بتسديد ديونها ، لكنها لم تنفذ،وحذر عضو مجلس النواب، من “وجود تدخلات وتأثيرات تدفع بأتجاه  تجديد تراخيص عمل شركات الهاتف النقّال في العراق”، مبينا ان “لا علاقة لديوان الرقابة المالية في تدقيق إيرادات شركات الهاتف النقال” .

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