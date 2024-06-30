السوداني:عدم وجود سجين رأي أو سجين صحفي في العراق!

السوداني:عدم وجود سجين رأي أو سجين صحفي في العراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن حكومته حرصت منذ تشكيلها على توفير النجاح لمهنة الصحافة، وعملت على توفير بيئة عمل آمنة للصحفيين العراقيين.وقال السوداني في كلمة له ألقاها خلال الحفل المقام بالذكرى الـ 155 للعيد الوطني للصحافة العراقية، إنه “نفتخر اليوم بعدم وجود سجين رأي أو سجين صحفي في العراق”.

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