السوداني:علاقة العراق مع الولايات المتحدة إستراتيجية

السوداني:علاقة العراق مع الولايات المتحدة إستراتيجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني، على رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، في حين أكدت السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي دعم الحكومة الأميركية لـ”عراقٍ سيادي آمن ومستقر”.وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ، أن “رئيس مجلس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني استقبل، مساء أمس الأحد، السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي”.وشهد اللقاء، بحسب البيان، “التباحث في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة”.كما شهد اللقاء، “تأكيد السوداني على رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المختلفة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي، فضلاً عن التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية”.وأعرب السوداني، عن “حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار على المستوى الوطني داخل البرلمان وخارجه، والسعي الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية”.وشدد السوداني، على “أهمية بناء علاقاتٍ دولية متميزة ومتوازنة، بما يصبّ في مصلحة الشعب العراقي، ومدّ جسور التعاون مع الشعوب الشقيقة والصديقة في المحيطين الإقليمي والدولي”.من جانبها، أكدت رومانوسكي، “دعم الحكومة الأميركية لعراقٍ سيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد”، وأعربت عن “استعداد حكومة بلادها لمساعدة العراق في مكافحة الفساد”، كما أشادت بـ”تركيز السوداني في تحقيق تقدّم بهذا الملف”.ونقلت رومانوسكي، “رغبة الإدارة الأميركية بالاستمرار في التعاون مع العراق لهزيمة فلول داعش ومكافحة الإرهاب”، مشيرة الى أن “العراق يمثل مكوناً أساسياً واستراتيجياً في المنطقة”. 

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