السوداني:قدمنا طعنا بالقرار الاستئنافي بشأن التجديد لشركات الاتصالات

السوداني:قدمنا طعنا بالقرار الاستئنافي بشأن التجديد لشركات الاتصالات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الاحد، عن تقديم لائحة تمييزية للطعن بالقرار الاستئنافي الاخير لمحكمة الاستئناف، والذي أجاز التجديد لشركات الاتصالات في مخالفة واضحة للقانون.وقال السوداني في بيان مقتضب، أنه “تم تقديم لائحة تمييزية للطعن بالقرار الاستئنافي الاخير الذي رد الطعن المقدم بالقرار الولائي القاضي بايقاف التجديد لشركات الهاتف النقال، والذي أجاز التجديد لتلك الشركات في مخالفة واضحة للقانون الذي أيّد حكم البداءة ورد الطعون”.واضاف السوداني ، أنه “كلنا أمل بأن محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة الموسعة) ستؤيد الفقرة الحكمية ونقض مضمون التجديد لشركات الهاتف النقال الفاشلة”. 

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