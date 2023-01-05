السوداني:لدى الحكومة خططا استراتيجية لمعالجة قطاع الكهرباء

السوداني:لدى الحكومة خططا استراتيجية لمعالجة قطاع الكهرباء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعا ضم وزير الكهرباء وعدداً من المستشارين ومستثمري القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، مؤكدا أن لدى الحكومة خططا ستراتيجية لمعالجة هذا القطاع والنهوض بواقعه.وذكر بيان لمكتب السوداني ، أنه “خصص الاجتماع لمناقشة ملف الكهرباء، وأهم المشاريع الستراتيجية التي تعتزم الحكومة اطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة الكهرباء وزيادة كفاءة شبكة الطاقة الكهربائية، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع”. وأكد السوداني ان “الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الكهرباء، وهي عازمة على تطوير هذا القطاع الذي ظل يعاني رغم الانفاق الحكومي الضخم، وقد تضررت بسبب ذلك قطاعات اقتصادية اساسية كالصناعة والزراعة والاستثمار وغيرها”.وبين رئيس مجلس الوزراء أن “الحكومة تؤمن باهمية القطاع الخاص والشراكة الناجحة معه، وقدرته على المساهمة في نمو الاقتصاد العراقي، بمختلف قطاعاته، ومنها الكهرباء”، مشيرا الى ان “لدى الحكومة خططا ستراتيجية لمعالجة هذا القطاع والنهوض بواقعه”. 

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