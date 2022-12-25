السوداني:لن تتحقق التنمية والخدمات بدون القضاء على الفساد

السوداني:لن تتحقق التنمية والخدمات بدون القضاء على الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، أن التنمية الاقتصادية وتحقيق الخدمات في العراق مرهون بمكافحة الفساد الاداري والمالي في المؤسسات.وقال السوداني في بيان ، على هامش زيارته للبصرة “تأتي ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمحافظات؛ للاطلاع على واقعها ومتابعة مشاريعها، سواء أكانت على مستوى خطط الدولة وتخصيصاتها المالية أم من خلال فرص الاستثمار والتنمية”.وأضاف، أن “ملف التنمية والخدمات مرهون بمكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يشكل العائق الأساس لأي مشروع وأية نهضة وأي تطور”، مبينا أن “مكافحته ضمن أولويات المنهاج الوزاري، ولن يتم التهاون إزاءه، كونه يشكل التحدي رقم واحد، وإجراءات مكافحته مستمرة”. وأوضح أن “البصرة مقبلة على حدث مهم، يتمثل بإقامة بطولة خليجي 25، وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود والحرص على تقديم العراق في هذه التظاهرة الرياضية بأفضل صورة وبما يليق باسمه ومكانته”.واستمع السوداني لإيجاز مفصّل عن الواقع الخدمي في المحافظة، وسير تنفيذ الخطط الموضوعة على مستوى المشاريع المختلفة. كما اطلع على سير العمل وآليات تقديم الجهد الخدمي والإسناد لبطولة خليجي 25.

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