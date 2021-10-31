السوداني:ليس من صلاحية حكومة الكاظمي المنتهية الصلاحية الدخول بتعاقدات استثمارية

السوداني:ليس من صلاحية حكومة الكاظمي المنتهية الصلاحية الدخول بتعاقدات استثمارية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي محمد شياع السوداني، الاحد، أنه ليس من صلاحيات الحكومة منتهية الولاية الدخول بتعاقدات استثمارية.وقال السوداني في تغريدة على موقعه في “تويتر”،”، إنه “ليس من صلاحيات الحكومة الحالية، منتهية الولاية، الدخول في تعاقدات استثمارية او الدخول في مشاريع استراتيجية”.وأضاف أنه “يجب ان يترك هذا للحكومة القادمة كاملة الصلاحية بوجود برلمان يمارس دوره التشريعي والرقابي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *