السوداني:ما يأمر به مسرور ينفذ

السوداني:ما يأمر به مسرور ينفذ
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني”.وأضاف أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات والقضايا على المستوى الوطني، كما جرى التطرق إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في مجالات الخدمات والاقتصاد، وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها على واقع المواطنين في جميع أنحاء العراق”.واشار الى أن “اللقاء شهد بحث الملفات المشتركة والتأكيد على مواصلة الاجتماعات والحوار البنّاء؛ بهدف معالجتها وفق القانون وأحكام الدستور، بما يحقق المصلحة العليا للبلد”.يذكر ان السوداني  ضعيف جدا امام التوجيهات الإيرانية والأمريكية في ما يخص الإقليم ولو على حساب البلد وشعبه المسكين، ومسرور البارزاني ما يشتري السوداني وجميع زعماء الإطار الغمّان بفلس .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *