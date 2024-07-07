السوداني:متابعة تنفيذ المشاريع في الديوانية من مسؤولية المحافظ

السوداني:متابعة تنفيذ المشاريع في الديوانية من مسؤولية المحافظ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت،  بمتابعة المشاريع الخدمية في محافظة الديوانية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن “السوداني استقبل القيادي في منظمة بدر محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي واطلع على الأوضاع في عموم الديوانية، وملف المشاريع الخدمية التي تنفذ في المحافظة”.وأضاف البيان، أن “رئيس الوزراء تابع سير العمل في حزمة المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الإعمار والإسكان مؤخرا، بتوجيه من قبله، في أقضية ونواحي المحافظة، وشملت قطاعات المجاري والماء الصالح للشرب، والطرق والجسور والبلديات، وأعمال التأهيل لعشرات الاحياء السكنية”.وشدد السوداني على “ضرورة المتابعة الميدانية للمشاريع من قبل المحافظ وأعضاء الحكومة المحلية، والوقوف على المشاكل التي تعترض سير التنفيذ، والمعالجة الفورية لها، بهدف الاسراع في انجازها، وتحسين الخدمات المقدمة لابناء الديوانية”.وأشار البيان، إلى أن “الحكومة خصصت ترليون دينار من مشاريع الوزارات خارج تخصيصات المحافظة، كما أعدت خططاً لتنشيط القطاعين الصناعي والزراعي، وفق البرنامج الحكومي وبما يسهم في الارتقاء بواقع المحافظة”.

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