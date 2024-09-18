السوداني:مشكلة الكهرباء في النقل والتوزيع

السوداني:مشكلة الكهرباء في النقل والتوزيع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (18 أيلول 2024)، أن ثقل مشكلة منظومة الطاقة الكهربائية هي النقل والتوزيع.وقال السوداني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة خلال افتتاحه عدداً من مشاريع الطاقة الكهربائية بمحافظتي نينوى وصلاح الدين ضمن مشاريع فكّ الاختناقات في مجال النقل والتوزيع، إن “مشاريع الطاقة الكهربائية التي افتتحت اليوم كانت متلكئة منذ سنوات وأنشئت بأياد عراقية”.وأضاف أن “هذه المشاريع تدخل ضمن توجهنا لتحسين منظومة الطاقة الكهربائية بشكل عام”، مؤكدا أن “ثقل مشكلة منظومة الطاقة هي في النقل والتوزيع”.وتابع أن “مشاريع الكهرباء المنجزة ستحدث فارقاً في استقرار الطاقة وتحقيق المرونة في النقل والتحويل بمحافظتي نينوى وصلاح الدين”، مشددا على انه “وجهنا جزءاً مهماً من التخصيصات المالية لتحسين واقع النقل والتوزيع بمنظومة الطاقة”.وأكد اننا ” نسعى لدخول الصيف المقبل بمنظومة كهرباء مستقرة توفر قدر مناسب من الخدمة للمواطنين”.

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