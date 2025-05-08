السوداني:نتنياهو يسعى لجر المنطقة برمتها إلى الحرب

السوداني:نتنياهو يسعى لجر المنطقة برمتها إلى الحرب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (8 أيار 2025)، ان حكومة نتنياهو تسعى لجر المنطقة برمتها إلى الحرب.وقال رئيس الوزراء في تصريحات خلال استضافته ببرنامج نظمته الأناضول بعنوان “المحور: العلاقات العراقية – التركية”، إن “حكومة نتنياهو تسعى لجر المنطقة برمتها إلى الحرب”، مشيرا الى ان “تركيا بالنسبة لنا دولة مهمة جداً ونرغب أن تكون العلاقات العراقية التركية جزءا من معادلة الاستقرار الإقليمي”.وأضاف “اننا نرغب أن تكون العلاقات التركية العراقية جزءاً من معادلة الاستقرار الإقليمي”، مبينا ان “طريق التنمية بقيادة العراق وتركيا من أهم المشاريع في الشرق الأوسط”.وأوضح السوداني ان “مشروع طريق التنمية هو مشروع استراتيجي بالنسبة لدول المنطقة لا سيما بالنسبة لتركيا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *