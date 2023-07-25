السوداني:نحن في خدمة تجارة واقتصاد تركيا رغم تخفيضها حصة العراق المائية لدرجة العطش!!

السوداني:نحن في خدمة تجارة واقتصاد تركيا رغم تخفيضها حصة العراق المائية لدرجة العطش!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، أنه “جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين العراق وتركيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”.واضاف البيان، أن “اللقاء شهد البحث في الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، وإقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في البصرة، فضلاً عن التداول بشأن مساهمة تركيا في مشروع طريق التنمية إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المشتركة وخطط إقامة مركز قياس مشترك على الحدود العراقية التركية”.وأكد السوداني خلال اللقاء “دعمه للتوجه الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يطور مستوى الشراكة والترابط الاقتصادي والاستثمار، وضرورة تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين”.

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