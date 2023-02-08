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صالح:منصة البنك المركزي رفضت آلاف التحويلات المالية لكونها لا تستعمل الآليات الصحيحة
رشيد يستجيب لدعوة الحضور لمؤتمر المياه في نيويورك
وزير النفط يعلن عن استعداد وزارته لإجراء جولة التراخيص الخامسة
اليوم..أكثر من (89) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد الإطارية
السوداني:نحن لا ننسى دور الإمارات في دعم العراق
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صالح:منصة البنك المركزي رفضت آلاف التحويلات المالية لكونها لا تستعمل الآليات الصحيحة
رشيد يستجيب لدعوة الحضور لمؤتمر المياه في نيويورك
وزير النفط يعلن عن استعداد وزارته لإجراء جولة التراخيص الخامسة
اليوم..أكثر من (89) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد الإطارية
السوداني:نحن لا ننسى دور الإمارات في دعم العراق
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- رياضية
الاتحاد العراقي لكرة القدم يوافق على خوض مباراتين وديتين للمنتخب العراقي أمام إيران وتايلند
تقرير صحفي: فريق النصر السعودي قدم عرضاً للاعب بوسكيتس بقيمة 18 مليون يورو
منتخب الشباب العراقي يواصل تدريباته في بغداد
جوارديولا:اللاعب هالاند له قدرة على تطوير نفسه
تألق العراق في بطولة العرب الثالثة للتايكواندو
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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الكربولي:20% حصة الحلبوسي من مقاولات الانبار
بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
الحلبوسي يسافر إلى الجزائر تاركا مطالب النواب والشعب بعقد جلسة لمناقشة أرتفاع سعر صرف الدولار
إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران
رشيد لسفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا:س”نوفر”العيش الكريم للمواطن العراقي
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- اذاعة INN