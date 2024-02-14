السوداني:وحدة الموقف العراقي الإيراني ” نصراً للإسلام”

السوداني:وحدة الموقف العراقي الإيراني ” نصراً للإسلام”
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 بغداد/ شبكة أخبار العاق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (14 شباط 2024)، أهمية تعزيز التعاون القضائي بين العراق وإيران في مجال مواجهة الإرهاب و مكافحة تجارة المخدرات.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل صباح اليوم الأربعاء، رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجئي، والوفد المرافق له”، مبيناً أنه “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، والتنسيق المشترك في مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على الدور المحوري للعراق بتعزيز الحوار في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على مصالح العراق ودول الجوار والاستقرار الإقليمي”.ووفقا للبيان، أكد رئيس مجلس الوزراء “أهمية تعزيز التعاون القضائي بين العراق وإيران في مجال مواجهة الإرهاب و مكافحة تجارة المخدرات، كما تطرّق سيادته إلى الأوضاع الجارية في غزّة، واستمرار سلطات الاحتلال ارتكاب الجرائم الوحشية ضد المدنيين، وضرورة التنسيق بين بلدان العالم الإسلامي والمنطقة من أجل الضغط لإيقاف الحرب وإنقاذ أبناء شعبنا الفلسطيني من الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها، ومساعدتهم في تقرير مصيرهم”.من جانبه، نقل محسني إيجئي تحيات القيادة الإيرانية إلى السوداني، مؤكداً “التطلع إلى تعزيز أسس التعاون بين البلدين في مجالات عدة”، مشيداً بـ “سياسات الحكومة العراقية تجاه مختلف التحديات التي تواجه العراق والمنطقة، ومواقفها المسؤولة إزاء الأحداث في غزّة”.

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