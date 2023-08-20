السوداني:يوجه بتنفيذ قانون حقوق شهداء سبايكر

السوداني:يوجه بتنفيذ قانون حقوق شهداء سبايكر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، بتفعيل قانون “حقوق شهداء جريمة سبايكر”، خلال استقباله أعضاء منظمة ضحايا سبايكر.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء استقبل أعضاء منظمة ضحايا سبايكر في العراق، واستمع إلى الاحتياجات والطلبات الخاصة بذوي الضحايا، وأوعز بتقديم كشف مفصل عن المستلمين لقطع الأراضي منهم، وعدد المستفيدين من منحة بدل البناء، بالإضافة إلى المنحة الخاصة بإجراءات دفن الشهداء”.كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بأن يتمّ تفعيل قانون “حقوق شهداء جريمة سبايكر الذي صوت عليه مجلس النواب سنة 2019، وتنفيذ جميع موادّه ونصوصه القانونية، وفاءً للشهداء المضحين، وإنصافاً لذويهم”.كما وجه بـ “تقديم كتاب من مكتب رئيس الوزراء إلى الوزارات كافة، بالتعاون مع المنظمة، وتسهيل جميع الأمور الإدارية التي تعترض عملها”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أن “جريمة سبايكر ستبقى شاهداً على إجرام الإرهابيين وبشاعتهم، التي تجاوزوا بارتكابها كل المواثيق والأعراف والحدود الأخلاقية”، مشيراً إلى أن “دماء الشهداء لم تذهب سدىً، وأن دماءهم الزكية هي التي مهدت للأمن والاستقرار المستدام الذي ينعم به العراق اليوم”

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