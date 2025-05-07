السوداني :أنا في خدمة المرجعية ومؤسساتها المتنوعة

السوداني :أنا في خدمة المرجعية ومؤسساتها المتنوعة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مكتب السوداني في بيان ،الأربعاء، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وفداً من مؤسسة وارث الخيرية التابعة للعتبة الحسينية “، موضحا أن “اللقاء استعراض عمل مستشفى الوارث لمعالجة الأورام السرطانية وآليات تطويره بالشكل الذي يعزز من دوره في تأمين العلاجات للمصابين بمرض السرطان”.أكد السوداني، حسب البيان، “التزام الحكومة بدعم ورعاية المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة او للعتبات والقطاع الخاص”، مشددا “على ضرورة تقديم جميع التسهيلات لعمل مستشفى الوارث من خلال المؤسسات المعنية من اجل رفع مستوى خدماته العلاجية المقدمة لجميع العراقيين”.ثمن السوداني، “جهود العمل الخيري وضرورة زيادة مستويات التعاون مع القطاع الخاص الصحي والدوائي”، لافتا إلى أن “هناك مؤشرات مهمة تحققت في هذا المجال وابرزها بدء تسجيل مصنع ادوية معالجة السرطان في كربلاء لـ(6) أدوية جديدة، وهناك مصنعان قيد الإنجاز أحدهما في بغداد والآخر في البصرة”.

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