السوداني: إنهاء عمل “يونامي” تعزيزاً لسيادة العراق

آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت ( 27 كانون الأول 2025 )، للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، محمد الحسان، استمرار العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان : أن “السوداني استقبل الحسان بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق وانتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي)، وعبّر عن شكره له ولكافة أعضاء البعثة على ما قدموه من مساعدة للعراق في مختلف المجالات منذ احتلال العراق  وحتى اليوم”.وأكد السوداني أن “استمرار العلاقة بين العراق والأمم المتحدة يشمل البرامج الثنائية المشتركة”، مشدداً على أن “إنهاء عمل بعثة اليونامي يعكس قدرة مؤسسات الدولة العراقية على تقديم أفضل مستويات الأداء في تنفيذ مهامها الدستورية والقانونية، بما يعزز السيادة الوطنية”.من جانبه، أشاد الحسان بـ”ما تحقق في العراق خلال السنوات الماضية من عمر عمل الحكومة، مشيراً إلى الخطوات المهمة التي أسهمت في الوصول إلى هذا اليوم، مؤكداً الحرص على استمرار التعاون مع العراق في مختلف البرامج المستقبلية”.

