السوداني: الحكومة ماضية في “مكافحة” الفساد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني في كلمة متلفزة ،مساء أمس الأحد، إن “الحكومة حققت خطوات في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وصدرت العديد من الأحكام القضائية بحق المتورطين فهذا الملف، وما زلنا نعمل للقضاء على كل أنواع الفساد”.

غير أن السوداني اتهم أطرافاً لم يسمها بأنها “تحاول تشويه ما تقوم به الحكومة في مجال مكافحة الفساد عبر التشويش الإعلامي”، مشدداً على أن “الحكومة تشدد على محاسبة محاولات الابتزاز واستغلال المواقع الوظيفية”.

ودعا القوى السياسية إلى “التحلي بالمسؤولية ومساندة الحكومة”، كما حثها على حسم منصب رئيس مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري في حكومته.

وفيما يتعلق بالتوظيف، أوضح رئيس الحكومة “تم إنهاء مشكلة المتعاقدين والشهادات العليا بمعالجة اشتملت على ما يقرب من مليون درجة وظيفية”.

وفي مجال الطاقة، أشار إلى أن إنتاج الكهرباء محلياً بلغ 27 ألف ميغاواط لأول مرة في تاريخ العراق.

فيما لفت إلى أن الحكومة “خطت خطوة مهمة بحسم ملف بقاء التحالف الدولي”.