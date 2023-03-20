السوداني: “الرموز”من زعماء التحالفات غير مشمولين بمكافحة الفساد

السوداني: “الرموز”من زعماء التحالفات غير مشمولين بمكافحة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ضرورة تنفيذ إجراءات حازمة في مجال مكافحة الفساد للمستويات الادنى، مرافقة لعملية الإصلاح الاقتصادي.وقال مكتبه الاعلامي، في بيان : إن السوداني شارك، اليوم، في ندوة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي، الذي يقيمه المعهد العراقي للحوار، وتحدّث للمشاركين عن رؤية الحكومة في مجالات الاقتصاد والعلاقات الخارجية، وتوفير الخدمات وأولويات الحكومة ، فضلاً عن المشاريع الجديدة التي تضمّنها مشروع قانون الموازنة الثلاثية.وبيّن رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه، أهمّ الخطوط العامة التي ينتهجها العراق في ملفّ العلاقات الدولية، والتوازن فيها، فضلاً عن تأكيد مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وصيانة سيادة العراق.كما أشار السوداني خلال الندوة إلى خيار انتهاج الإصلاح الاقتصادي بوصفه منهجاً للتقدم والنمو وتحقيق متطلبات المواطنين واحتياجاتهم، وما يجب أن يترافق معه من إجراءات حازمة في مجال مكافحة الفساد، تنفيذاً للبرنامج الحكومي، وتلبيةً لتطلعات المواطنين في كلّ أنحاء العراق.يذكر ان من سرقة المال العام العراقي ومازال بمبلغ يفوق  800 مليار دولار هم زعماء التحالفات السياسية.

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