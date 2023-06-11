السوداني :الصحة ضمن أولوياتي!

السوداني :الصحة ضمن أولوياتي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، أن القطاع الصحي يمثل واحدة من أهم أولويات الحكومة التي أفردت لها حيزاً في برنامجها الحكومي.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، أنه “استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية، فراس الهواري والوفد المرافق له”.وأشار البيان الى أنه “تم بحث علاقات التعاون بين البلدين في مجالات التعاون الطبي وتوطين الصناعات الدوائية، كما تناول اللقاء آليات العمل المشترك في مجال إدارة المستشفيات ومكافحة المخدرات، وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك لمواجهة مختلف التحديات”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، على “عمق علاقات الأخوّة التاريخية بين العراق والأردن، وأهمية عقد اللقاءات المتواصلة مع الأشقا”ء.وشدّد على أن “القطاع الصحي يمثل واحدة من أهم أولويات الحكومة التي أفردت لها حيزاً في برنامجها الحكومي”، مشيراً إلى “امتلاك العراق تجارب غنية بسبب ما مرّ به من ظروف، لاسيما خلال حربه ضد الارهاب”.من جانبه نقل الوزير الأردني، بحسب البيان، “تحيات رئيس الوزراء الأردني إلى السوداني، وتطلُّع بلاده إلى توطيد التعاون في مختلف المجالات”.

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