السوداني: العراق أبوابٌه مُفَتَّحَة أمام الشركات البريطانية

السوداني: العراق أبوابٌه مُفَتَّحَة أمام الشركات البريطانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، الأثنين، أن “السوداني استقبل اليوم الإثنين، السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق، حيث جرى استعراض سبل التعاون المشتركة، وجهود تعزيز الشراكة الاقتصادية، في ضوء الاتفاقات والتفاهمات الثنائية بين البلدين”.وأشار السوداني خلال اللقاء الى “الانفتاح الذي يشهده العراق في المجالات التنموية وإعمار البنى التحتية، وتوسعة قدرات الدولة في مجال تقديم الخدمات، وإمكانية التعاون بين القطاعين الخاص والعام، مع الشركات البريطانية، ضمن مختلف الأنشطة الاستثمارية”.من جانبه، أكد السفير عرفان صديق “رغبة حكومة بلاده في توطيد علاقات التعاون والشراكة مع العراق، إضافة الى العمل المشترك لكل ما ينشر الاستقرار في المنطقة”.

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