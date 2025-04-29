السوداني حزين جداً بانفجار ميناء رجائي الإيراني ويتبرع بما لا يملك لها

السوداني حزين جداً بانفجار ميناء رجائي الإيراني ويتبرع بما لا يملك لها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم رئيس مجلس الوزراء الولائي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تعازي العراق، حكومةً وشعباً، في ضحايا حادثة الحريق في ميناء “رجائي” بمدينة بندر عباس الإيرانية.وأعرب السوداني، في اتصال هاتفي مع رئيس إيران مسعود بزشكيان، عن تضامن العراق مع أهالي الضحايا، والاستعداد التام لتقديم أي مساعدة طبية طارئة ممكنة لعلاج المصابين.

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