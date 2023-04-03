السوداني: خلال (5)أشهر من عمر الحكومة حقننا 31% من البرنامج الحكومي!

السوداني: خلال (5)أشهر من عمر الحكومة حقننا 31% من البرنامج الحكومي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء الإطاري محمد شياع السوداني، الإثنين، مطالب المكون السني والتي من المقرر ان تنفذ وفقاً لاتفاق تشكيل الحكومة، فيما أشار إلى أن قرار الانتخابات المبكرة او الدورية بيد البرلمان العراقي.وقال السوداني في حديث صحفي، إن “مطالب المكون السني هي التدقيق الأمني في المناطق المحررة الذي اقر العمل به بعد تحرير المناطق من سيطرة داعش وقد الغيناه”.وأضاف، “كذلك هناك مطالب بتعديل ملف المساءلة والعدالة والنازحين والمفقودين وهذه مطالب ليست مستحيلة او غير قابلة للتحقيق، وكان يفترض ان تنجز منذ سنوات”، مشيرا إلى “إنجاز 31 ‎%‎ من برنامجه الحكومي”.ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق للمواطنين.كما يطالب عدد من السياسيين السنة باستعادة ناحية جرف الصخر في محافظة بابل من قوات الحرس الثوري والحشد الشعبي ومنع الأهالي من العودة الى مناطقهم، فيما تؤكد قيادات الحشد ان من عليهم مؤشرات أمنية هم فقط الذين ما زالوا يسكنون المخيمات.وبشأن إجراء “انتخابات مبكرة”، قال السوداني، إن “حكومته تعد العدة لاقامة الانتخابات المحلية في نهاية العام الحالي، وأنها جاهزة لاي انتخابات مبكرة أو دورية، لكن ذلك يجب ان يسبقه قيام مجلس النواب بحل نفسه”. وبين أن “حل مجلس النواب من مهام ومسؤولية المجلس نفسه وليس الحكومة”.وترفض الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب العراقي اجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال الفترة المقبلة.

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