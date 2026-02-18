السوداني: صحيح كهرباء ” ماكو بس يجب متابعة الجباية”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء ( 18 شباط 2026 )، عددا من التوجيهات فيما يخص الجباية في قطاع الكهرباء.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، اجتماعا لمتابعة ملفّ الجباية في قطاع الطاقة الكهربائية، بحضور عدد من المستشارين المعنيين، والمسؤولين التنفيذيين بوزارة الكهرباء”.وهنأ السوداني حسب البيان “في مستهل الاجتماع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”، موجها “كادر الوزارة وشركات التوزيع ودوائر الصيانة بزيادة قدرات العمل ومضاعفة الجهود لضمان تقديم الخدمة للمواطنين خلال الشهر الفضيل”.وأضاف البيان أن “وكيل الوزارة قدم عرضا شاملا لكل اجراءات الوزارة خلال الفترة الماضية، بناء على مخرجات الاجتماعات السابقة والقرارات التي صدرت عنها، والتأكيد على تحويل الاحمال العالية (صناعي، تجاري) الى الجباية الالكترونية بالكامل بداية شهر اذار المقبل”.وأشار البيان أن “مديرو شركات التوزيع (الجنوبية، الوسطى، بغداد، الشمالية) قدموا تقارير مفصلة حول مقدار جبايتهم، وعدد قراء المقاييس والمساحة الجغرافية وعدد المشتركين في عموم مناطق البلاد”.وأكد رئيس مجلس الوزراء أن “الحكومة ستجري تقييماً للمسؤولين المعنيين بوزارة الكهرباء وفقاً لمستوى أدائهم في مجال الجباية”، مشدداً على أن “هذا الملف يحظى باهتمام خاص لما له من دور في تقليل الهدر وضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين”.وتابع البيان أن “الاجتماع شهد مناقشة موضوع التجاوزات على الشبكة والاجراءات المتخذة حيالها، وكذلك مناقشة موضوع المقاييس العاطلة ومقترحات اعادتها للعمل، ونصب المقاييس الذكية وانواعها وتطابقها مع منظومة (HES)، فضلا عن بحث ملف الجباية للدوائر الحكومية في عموم المحافظات”.ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ”الاستمرار في تنفيذ القرارات والخطط التي تم الاتفاق عليها كمخرجات للاجتماعات السابقة والاجتماع الحالي في معالجات مقدار الضائعات وضغط النفقات، وتحقيق النسبة الكاملة لقراءة المقاييس ومقدار الجباية ولاسيما للأحمال العالية والدوائر الحكومية وعموم الجباية”.

