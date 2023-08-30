السوداني لأقرانه في أئتلاف المالكي:نعمل من أجل البقاء في السلطة

السوداني لأقرانه في أئتلاف المالكي:نعمل من أجل البقاء في السلطة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونواب كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الاربعاء، اهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن عضو ائتلاف دولة القانون “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أعضاء مجلس النواب عن كتلة دولة القانون”.واضاف، انه “جرى، خلال اللقاء، مناقشة جعل ائتلاف دولة القانون الفائز الاول في انتخابات مجالس المحافظات والكتلة الأكبر في النيابية ،وكذلك تعزيز العلاقات مع إيران لدرجة اندماج البلدين وابقاء العراق تحت الحكم الإطاري. 

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