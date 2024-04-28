السوداني لائتلاف إدارة الدولة:نحن في “طريق التوصل لمعرفة الجهة التي قصفت حقل كورمو الغازي”!

السوداني لائتلاف إدارة الدولة:نحن في “طريق التوصل لمعرفة الجهة التي قصفت حقل كورمو الغازي”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ابلغ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،مساء أمس السبت، ائتلاف إدارة الدولة عن التوصل الى خيوط لكشف المتورطين بقصف حقل كورمور في محافظة السليمانية.وقال الائتلاف في بيان ، اليوم الاحد (28 نيسان 2024)، ان “ائتلاف إدارة الدولة، عقد في القصر الحكومي، أمس السبت، اجتماعه الاعتيادي رقم 28 “، مبينا ان “الائتلاف بحث نتائج زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء شياع السوداني الى واشنطن”.وثمن الائتلاف، بحسب البيان، “جهود الحكومة والوفد العراقي في استثمار جميع الفرص”، مشددا على “أهمية بناء علاقات قوية مع مختلف دول العالم، واهمية متابعة جميع الاتفاقات وتحويلها الى فعل نافع”.وتابع “كما بحث الائتلاف زيارة الرئيس التركي أردوغان الى العراق”، معربا عن “عمق العلاقة مع تركيا وضرورة تطويرها وفقا لمصالح الشعبين والدولتين، خصوصا فيما يتعلق بالأمن والمياه والزراعة”.وشدد الائتلاف، في بيانه على “الأهمية الكبيرة لمشروع طريق التنمية بوصفه مشروعاً عراقياً يحقق مصالح مشتركة للدول الشريكة في المشروع”.وشجب الائتلاف، “القصف الاجرامي الذي طال حقل كورمور، أعلن رئيس الوزراء عن التوصل الى خيوط تؤدي الى المتورطين وسيحالون الى العدالة حال انتهاء التحقيق”، معربا عن “أهمية حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب بشكل عاجل”.يذكر ان الحشد الشعبي من قصف الحقل الغازي والسوداني على بينة من ذلك واستحالة يكشف الفصيل الحشدوي الذي نفذ العملية.

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