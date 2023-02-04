السوداني لبايدن:لن نسمح بضرب إيران من الأراضي العراقية

السوداني لبايدن:لن نسمح بضرب إيران من الأراضي العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن، مساء أمس الجمعة، بزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية  فؤاد حسين إلى واشنطن الأسبوع المقبل، مشيراً الى أنها ستُركز على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والمناخ بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان ، أنه “تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن”، مبيناً أنه “جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات”.وأكد الرئيس الأمريكي خلال الاتصال، “دعمه الثابت لعراق مستقر وآمن وذي سيادة، وتعاون البلدين الموسّع بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق”، معرباً عن “رغبته في دعم رؤية رئيس الوزراء السوداني لمستقبل أكثر ازدهاراً للشعب العراقي”.من جهته، شكر رئيس مجلس الوزراء، الرئيس بايدن على “التزامه بتعزيز وتطوير العلاقة مع العراق في المجالات كافة”، مجدداً “التزام البلدين المشترك بالهزيمة الدائمة لداعش”.وأوضح البيان أن “الجانبين اتفقا على أن استقرار المنطقة يعتمد على استقرار العراق، وأنه لا يجوز استخدام العراق منطلقاً لمهاجمة جيرانه”إيران” أو نقاط تواجد مستشاري التحالف الدولي ضد الإرهاب، المتواجدين في البلاد بدعوة من الحكومة”، فيما أشار الى أنه “تم الاتفاق على البقاء بتواصل دائم في الأشهر المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة”.

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