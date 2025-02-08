السوداني لترامب:الرجاء الموافقة على استمرار توريد الغاز الإيراني !!

السوداني لترامب:الرجاء الموافقة على استمرار توريد الغاز الإيراني !!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس الوزراء  الإطاري محمد شياع السوداني، السبت، ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمواصلة اعفاء العراق في استيراد الغاز الإيراني بعد قرار إلغائه.وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.وقال السوداني في مقابلة مع “الشرق”، إن “الإدارة (الأميركية) السابقة كانت تعطينا استثناءً من هذه العقوبات”، مردفا بالقول إن “حكومتنا لم تكتفِ بطلب الاستثناء، إنما بادرنا أيضاً إلى استثمار الغاز المصاحب”.وأضاف أن “العراق لديه رؤية واضحة. في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح”، مؤكدا أنه “بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة”.وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن “الحكومة العراقية أوجدت حلولاً، وننتظر بالتأكيد من الأصدقاء في الولايات المتحدة تفهم خطط الحكومة حتى يسمحوا لنا بالاستمرار في الاستعانة بالغاز الإيراني لحين إكمال مشاريعنا، والتي سوف يتم الاستغناء فيها عن أي غاز مستورد”.ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران،علما ان العراق صرف  اكثر من 98 مليار دولار على وزارة الكهرباء منذ حكومة المالكي حتى حكومة السوداني والبلاد بلا كهرباء لأن معظم تلك الأموال ذهبت إلى إيران لدعم اقتصادها لصناعة الصواريخ الباليستية والمفاعل النووية ليبقى العراق ضعيفا تحت المطرقة الإيرانية بزعامة ذيولها.

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