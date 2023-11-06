السوداني لخامئني:حكومتي بخدمتك

السوداني لخامئني:حكومتي بخدمتك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، المرشد الأعلى لإيران علي الخامنئي في العاصمة الإيرانية طهران.ذكر ذلك المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب لبحث  تقوية العلاقات الاقتصادية مع إيران و” محاولة” وقف القتل في غزة على الطريقة الإيرانية!!..ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.وجرت للسوداني، مراسم استقبال رسمية في العاصمة طهران من قبل الرئيس الإيراني إبرهيم رئيسي جرى خلالها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، واستعراض حرس الشرف.

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