السوداني لرئيسي: نحن في خدمة إيران

السوداني لرئيسي: نحن في خدمة إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يجري رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مباحثات موسّعة مع الجانب الإيراني في العاصمة طهران التي وصلها في وقت سابق صباح اليوم. وترأس الجانب الإيراني في المباحثات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، أنه “عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والوفد الرسمي المرافق له، جلسة مباحثات موسّعة مع الجانب الإيراني في العاصمة طهران التي وصلها في وقت سابق صباح اليوم. وترأس الجانب الإيراني في المباحثات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي”.وأضاف أن “الجلسة شهدت البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها ملف التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، فضلاً عن ملف المياه ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثاره الاقتصادية”.ولفت الى أنه “ضمّ الوفد العراقي كلّاً من وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط حيان عبد الغني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي، فيما ضمّ الجانب الإيراني وزير الخارجية حسين عبد اللهيان، ووزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي وعدداً من المسؤولين الإيرانيين”، بحسب بيان المكتب الإعلامي للسوداني

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