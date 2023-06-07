السوداني لسفير عُمان: إيران تجمعنا

السوداني لسفير عُمان: إيران تجمعنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، مع  سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن أحمد عيدروس تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات الاقتصادية تحت الخيمة الإيرانية.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن”رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أستقبل سفير سلطنة عُمان لدى العراق، حامد بن أحمد عيدروس.”وأضاف البيان، أن “السفير نقل إلى رئيس الوزراء،  تحيات السلطان هيثم بن طارق، وحرص الحكومة العُمانية على إدامة التعاون مع العراق، في مختلف المجالات والصعد”. وأشار إلى، أن “اللقاء، شهد البحث في تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الشعبين الشقيقين، ويوطّد استقرار المنطقة وازدهارها”.

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