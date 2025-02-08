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السوداني لترامب:الرجاء الموافقة على استمرار توريد الغاز الإيراني !!
أعضاء من الكونغرس الأمريكي يطالبون ترامب بوضع فصائل حشدوية على قائمة الإرهاب
المشهداني للقوى السنّية :يجب حماية العملية السياسية وتعزيز العلاقات مع إيران
المشهداني يوجه النزاهة النيابية التحقيق في إطعام السجناء
السوداني لظريف: سأبقى أدافع عن إيران ومصالحها حتى الموت
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السوداني لترامب:الرجاء الموافقة على استمرار توريد الغاز الإيراني !!
وزيرة المالية تؤكد على أهمية الشراكة مع البنك الدولي
مستشار حكومي:الناتج المحلي الإجمالي للعراق تجاوز (260) مليار دولار
خبير نفطي:شركة “سومو” تتولى بيع النفط المصدر من الإقليم
موقع الماني يتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي في العراق إلى 45% في عام 2029
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الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن الاستعداد لمواجهة المنتخب الكويتي والفلسطيني
الاتحاد العراقي لكرة السرعة يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره اللبناني
وصول المدرب الكرواتي( كوران بيركوفيتج) إلى بغداد لتوقيع العقد الرسمي مع الاتحاد العراقي لكرة اليد
اليوم..اربع مباريات في منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
الاتحاد العراقي لكرة القدم يقرر تشكيل لجان داخلية لتنظيم السياسة المالية والإدارية
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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التوقيع على عقد تطوير مصفى الديوانية بكلفة (800) مليون دولار بدون ذكر أسم الشركة المنفذة!!
ترامب يأمر ..منع العراق من استيراد الكهرباء والغاز من إيران
الإطار:الرئيس السوري (أحمد الشرع) غير مشمول بقانون العفو العام
الولائي المشهداني: العراق لا قيمة له بدون إيران !!
القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
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- اذاعة INN