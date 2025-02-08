السوداني لظريف: سأبقى أدافع عن إيران ومصالحها حتى الموت

السوداني لظريف: سأبقى أدافع عن إيران ومصالحها حتى الموت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لنائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف أهمية تنسيق المواقف والخطوات لدعم أمن البلدين، فيما بين أهمية تعزيز التعاون المشترك.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ، أن “السوداني استقبل نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الستراتيجية محمد جواد ظريف والوفد المرافق له، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، فضلاً عن البحث في آخر التطورات على المستوى الإقليمي، وأهمية تنسيق المواقف والخطوات بما يصب في دعم الأمن والاستقرار “.وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، “أهمية تعزيز التعاون المشترك، والتنسيق إزاء ما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات، وتقوية التواصل والحوارات المشتركة إقليمياً ودولياً؛ لإيجاد حلول مستدامة للقضايا والأزمات التي تعاني منها المنطقة، .من جانبه، نقل ظريف تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى السوداني، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون إزاء مختلف التطورات والتحديات”.يذكر ان  الإطاري السوداني مرتبط بإيران روحيا وتنظيما .

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